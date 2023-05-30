"Киевстар" – один из самых популярных мобильных операторов Украины. Но абоненты сталкиваются с проблемами, о которых сообщают в сети. В частности, Сергей рассказал, что его сим-карточку деактивировали без объяснений и уже полгода не могут ее восстановить. Историей клиент "Киевстар" поделился на сайте Оtzyvua.

Оказалось, что начиная с декабря 2022 года по сегодняшний день (май 2023) операторы "Киевстар" не могут возобновить деактивированную симкарту Сергея. Причем мобильный оператор сам же ее деактивировал, по неизвестным причинам и без предупреждения.

Мужчина постоянну звонит оператору и заполняет заявки о восстановлении сим-карточки. На регулярные запросы: когда возобновят сим-карту "Киевстар", ответ один – "наши специалисты работают, нам жаль что так сложилось, они понимают неудобство и т.п".

"Киевстар - хочу вам сказать, что вы являетесь примером безответственности и некомпетентности. Как можно деактивировать номер, принадлежащий одному человеку последние 20 лет?!?! И как ваши, так называемые специалисты за полгода не смогли решить эту проблему? А может быть, вы, Киевстар, плевать хотели на своих клиентов. И все ваши рекламы и остальные пиары - не более чем лицемерное проявление вашей клиентоориентировности. Жаль, что связался с вашей конторой", - возмутился Сергей.

Последние новости Украины:

Напомним, Киевстар сообщил украинцам о новых условиях, что изменилось.

Как сообщала Politeka, главные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell предоставили украинцам мобильный интернет в роуминге.

Также Politeka писала, клиенту "Киевстара" без предупреждения деактивировали номер.