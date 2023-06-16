Популярний мобільний оператор України - "Київстар" останнім часом отримує багато негативних відгуків. Українці скаржаться не лише на поганий зв'язок та інтернет, а й на зникнення грошей з мобільного рахунку. Подібна скарга абонента "Київстар" з'явилася на сайті Otzyvua.

Абонент "Київстар" розповіла, що щомісяця поповнює рахунок за пакет послуг мобільного оператора. Все було чудово, поки одного дня не почалися проблеми.

Зокрема клієнт "Київстар" розкрила, що минулого місяця вона поповнила свій рахунок за умовами тарифного плану. Те саме зробив і чоловік українки. Чомусь оплату за пакет не було знято мобільним оператором "Київстар". Натомість наступного дня зняли гроші не за пакет, а за денну плату, після чого довелося ще доплачувати.

Жінка розповіла, що ситуація повторилася наступного місяця. Гроші знову не дійшли до оператора.

"Вкрадена сума Київстаром - 50 гривень. І це тільки з нас, а скільки вкрали загалом із населення. Цього місяця поповнили рахунок. Прийшла СМС що рахунок поповнений, кілька гривень "не дійшло" куди поділися незрозуміло. Довелося доплачувати, щоб зняли". за пакет. Знову крадіжка", - поскаржилася на ситуацію клієнт "Київстар".

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