Популярный мобильных оператор Украины - "Киевстар" в последнее врмя получает много негативных отзывов. Украинцы жалуются не только на плохую связь и интернет, но и на исчезновения денег из мобильного счета. Подобная жалоба абонента "Киевстар" появилась на сайте Оtzyvua.

Абонент "Киевстар" рассказала, что каждый месяц пополняет счет за пакет услуг мобильного оператора. Все было прекрасно, пока в один день не начались проблемы.

В частности, клиент "Киевстар" раскрыла, что в прошлом месяце она пополнила свой счет по условиям тарифного плана. То же самое сделал и муж украинки. Почему-то оплата за пакет не была снята мобильным оператором "Киевстар". Вместо этого на следующий день сняли деньги не за пакет, а за дневную плату, после чего пришлось еще доплачивать.

Женщина рассказала, что ситуация повторилась на следующий месяц. Деньги снова "не дошли" до оператора.

"Украденная сумма Киевстаром - 50 гривен. И это только с нас, а сколько украли в целом с населения. В этом месяце пополнили счет. Пришла СМС что счет пополнен, несколько гривен "не дошло" куда делись непонятно. Пришлось доплачивать, что бы сняли за пакет. Опять воровство", - пожаловалась на ситуацию клиент "Киевстар".

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Напомним, клиент "Киевстар" разнес качество интернета от оператора.

Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.

Также Politeka писала, абонент "Киевстар" осталась без интернета после звонка оператору.