Про нову послугу мобільних операторів повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України, пише Politeka.net.

Отже, мобільні оператори резервуватимуть номери загиблих чи зниклих захисників на два роки.

«Зазвичай через рік без використання номер надходить у вільний продаж. Так ви можете отримати повідомлення «Коханий приєднався до Viber». Коли його немає серед живих.

Щоб уникнути таких ситуацій, Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників», - пояснив суть нової послуги міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, після запуску послуги номер не надійде в продаж загалом протягом 2 років.

Щоб зарезервувати номер необхідно: звернутись до служби підтримки оператора. Kyivstar — 0800300466, lifecell — 0800205433; повідомити номер для резерву та від кого звернення.

Після цього очікуйте SMS з рішенням.

Додамо, станом на квітень 2023-го року, за офіційними даними зниклими безвісти вважалися понад сім тисяч українських військових.

«… Ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як безвісти зниклі, вони все ж полонені. Я думаю, що цей відсоток набагато більше по безвісти зниклим, він десь 60-65 % - це вже така є статистика в нас. Це живі люди, які знаходяться в полоні. Інші, на жаль, це загиблі”, - сказав Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, відповідаючи на запитання, скільки українських військових зараз вважаються зниклими безвісти.

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