О новой услуге мобильных операторов сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины, пишет Politeka.net.

Итак, мобильные операторы будут резервировать номера погибших или пропавших защитников на два года.

«Обычно через год без использования номер поступает в свободную продажу. Так вы можете получить сообщение "Любимый присоединился к Viber". Когда его нет в живых.

Чтобы избежать таких ситуаций, Kyivstar и lifecell запускают функцию резервирования номеров погибших или пропавших без вести защитников», - пояснил суть новой услуги министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, после запуска услуги номер не поступит в продажу в течение 2 лет.

Чтобы зарезервировать номер необходимо: обратиться в службу поддержки оператора. Kyivstar - 0800300466, lifecell - 0800205433; сообщить номер для резерва и от кого обращение.

После этого ждите SMS с решением.

Добавим, по состоянию на апрель 2023-го года, по официальным данным пропавшими без вести считались более семи тысяч украинских военных.

"… Мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавшие, они все же пленники. Я думаю, что этот процент гораздо больше по безвести пропавшим, он где-то 60-65% - это уже такая статистика у нас. Это живые люди, находящиеся в плену. Другие, к сожалению, это погибшие", - сказал Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, отвечая на вопрос, сколько украинских военных сейчас считаются пропавшими без вести.

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