Надя Дорофєєва вийшла заміж значно раніше, ніж це було оголошено для публікації

Друг Наді Дорофєєвої проговорився, коли насправді було весілля зірки з Михайлом Кацуріним. Про це розповіла Катя Сташко на "Люкс ФМ".

"Наприкінці минулого тижня стало відомо, що Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін вже офіційно чоловік і дружина. А зараз з'явилися деякі подробиці та їх дуже багато. Готуйтеся", - розповіла ведуча.

Як виявилося, останній день свого холостяцького життя Михайло Кацурін провів у компанії друзів і вони вирушили до Чернігівської області, щоб розібрати завали, щоби на їхньому місці збудувати новий будинок. Там не було алкоголю та інших речей, які відбуваються на вечірці, а був плов та робота.

"Друг Наді Дорофєєвої Володимир Завадюк натякнув, коли насправді було весілля. Він опублікував фото з молодятами і написав: "Як важко було мовчати місяць і знати, що це фото є тільки в лептопі Наді Дорофєєвої". Я на повну потужність включила режим Шерлока і що виходить? Про весілля пара розповіла 13 липня, а якщо місяць ця фотографія Володимира Завадюка свого часу у комп'ютері, то виходить, що свято було ще й у червні", - розповіла ведуча і зазначила, що тоді ходили чутки про це.

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