Надя Дорофеева вышла замуж значительно раньше, чем это было объявлено для публик

Друг Нади Дорофеевой проговорился, когда на самом деле была свадьба звезды с Мишей Кацуриным. Об этом рассказала Катя Сташко на "Люкс ФМ".

"В конце прошлой недели стало известно, что Надя Дорофеева и Миша Кацурин уже официально муж и жена. А сейчас появились некоторые подробности и их очень много. Готовьтесь", - рассказала ведущая.

Как оказалось, последний день своей холостяцкой жизни Миша Кацурин провел в компании друзей и они отправились в Черниговскую область, чтобы разобрать завалы, чтобы на их месте построить новый дом. Там не было алкоголя и других вещей, которые происходят на мальчишнике, а был плов и работа.

"Друг Нади Дорофеевой Владимир Завадюк намекнул, когда на самом деле была свадьба. Он опубликовал фото с молодоженами и написал: "Как тяжело было молчать месяц и знать, что это фото есть только в лэптопе Нади Дорофеевой". Я на полную мощность включила в себе режим Шерлока и что выходит? О свадьбе пара рассказала 13 июля, а если месяц эта фотография Владимира Завадюка на свое время в компьютере, то выходит, что праздник был еще и в июне", - рассказала ведущая и отметила, что тогда ходили об этом слухи.

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