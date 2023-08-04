Мобільний оператор "Київстар" - один із найпопулярніших операторів в Україні. Його послугами користуються мільйони українців. Але останнім часом багато хто скаржиться на проблеми з послугами оператора. Новий негативний відгук про роботу "Київстар" було опубліковано на сайті Otzyvua.

Клієнтка "Київстар" поскаржилася, що їй без попередньої згоди підключили додаткову послугу. Зокрема виявилося, що оператор підключив українці послугу "Сімейне ТБ" за яку потрібно платити 150 гривень на місяць. Ту саму суму жінка сплачує за мобільний пакет "Київстар".

Тобто коли вона заплатила за тариф, гроші пішли на сплату цієї додаткової послуги, а не самого пакету "Київстар". Жінка звернулася до мобільного оператора та попросила повернути гроші за послугу, про яку ніколи не чула та не підключала. Але відповідь представника компанії "Київстар" її чимало здивувала і розчарувала.

"Мені відповіли, на цю послугу повернення неможливе, якщо хочете ми її відключимо. Звичайно, хочу щоб відключили, але чому я за неї платити гроші повинна? Самі підключаєте потім знімаєте гроші незрозуміло за що. Ви колись нажеретесь? " емоційно клієнтка "Київстар".

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