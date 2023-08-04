Мобильный оператор "Киевстар" - один из самых популярных операторов в Украине. Пользуются его услугами миллионы украинцев. Но в последнее время многие жалуются на проблемы с услугами оператора. Новый негативный отзыв о работе "Киевстар" был опубликован на сайте Оtzyvua.

Клиентка "Киевстар" пожаловалась, что ей без предварительного согласия подключили дополнительную услугу. В частности, оказалось, что оператор подключил украинке услугу "Семейное ТВ" за которую нужно платить 150 гривен в месяц. Ту же самую сумму женщина уплачивает за мобильный пакет "Киевстар".

То есть, когда она заплатила за тариф, деньги пошли в уплату этой дополнительной услуги, а не самого пакета "Киевстар". Женщина обратилась к мобильному оператору и попросила вернуть деньги за услугу, о которой никогда не слышала и не подключала. Но ответ представителя компании "Киевстар" ее немало удивил и разочаров.

"Мне ответили, на эту услугу возврат невозможен, если хотите мы ее отключим. Конечно, хочу чтобы отключили, но почему я за нее платить деньги должна? Сами подключаете потом снимаете деньги непонятно за что. Вы когда-нибудь нажретесь?", - дополнила эмоционально клиентка "Киевстар".

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Напомним, клиент "Киевстар" разнес качество интернета от оператора.

Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.

Также Politeka писала, абонент "Киевстар" осталась без интернета после звонка оператору.