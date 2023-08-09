"Київстар", мобільний оператор є одним із найпопулярніших на території України. Велика кількість українців користується його послугами. Але останнім часом зростає кількість негативних відгуків щодо якості послуг цього оператора. Свій новий негативний відгук про роботу "Київстар" один із користувачів опублікував на сайті Otzyvua .

На цей раз клієнт "Київстар" поскаржився на конрактний тариф цього мобільного оператора. Зокрема, українець наголосив, що в умовах контрактного номеру "Київстар" приховано багато проблем. До чого з ними зіштовхуються лише з часом.

По-перше, чоловік підкреслив, що за контрактом оплата завжди знімається 1-го числа, якщо поповнити рахунок 20-го, гроші знімають за той період, коли не користувалися послугами зв'язку.

По-друге, у разі виходу з конракту "Київстар" необхідно заплатити 100 гривень, щоб залишити свій теперішній номер.

По-третє, якщо вчасно не заплатити за тариф, нараховується борг, який доведеться сплатити. А для того, щоб закрити контракт, доведеться пред'явити паспорт і заплатити заборгованість, інакше сім-карту не закриють.

"При цьому "Київстар" зі своїм контрактом зробив для себе супер умови, а для людей повне дно", - доповнив він.

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