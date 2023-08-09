"Киевстар", мобильный оператор является одним из самых популярных на территории Украины. Большое количество украинцев пользуется его услугами. Но в последнее время растет количество негативных отзывов по качеству услуг этого оператора. Свой новый негативный отзыв о работе "Киевстар" один из пользователей опубликовал на сайте Otzyvua.

В этот раз клиент "Киевстар" пожаловался на конрактный тариф этого мобильного оператора. В частности, украинец подчеркнул, что в условиях контрактного номера "Киевстар" скрыто много проблем. При чем с ними сталкиваются только со временем.

Во-первых, мужчина подчеркнул, что по контракту оплата всегда снимается 1-го числа, если пополнить счет 20-ого, деньги снимают за тот период когда не пользовались услугами связи.

Во-вторых, при выходе из конракта "Киевстар" необходимо заплатить 100 гривен, чтобы оставить свой теперяшний номер.

В-третьих, если вовремя не заплатить за тариф, то насчитывается долг, который придется уплатить. А для того, чтобы закрыть контракт придется предъявить паспорт и заплатить задолженность, иначе сим-карту не закроют.

"При этом "Киевстар" со своим контрактом сделал для себя супер условия, а для людей полное днище", - дополнил он.

Последние новости Украины:

Напомним, клиент "Киевстар" разнес качество интернета от оператора.

Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.

Также Politeka писала, абонент "Киевстар" осталась без интернета после звонка оператору.