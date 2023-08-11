Клієнт "Київстар" зазначив, що підключив послуги цього оператора разом із телебаченням та домашнім інтернетом. Але замість очікуваних якісних послуг той отримав проблеми.

Мобільний оператор "Київстар" є одним із найпопулярніших провайдерів телекомунікаційних послуг в Україні. Велика кількість українців обирає цього оператора задля забезпечення свого зв'язку. Проте останнім часом спостерігається зростання негативних відгуків щодо якості послуг, які надає "Київстар".

Численні користувачі починають висловлювати своє невдоволення щодо роботи цього оператора. Один із таких негативних відгуків був опублікований на веб-сайті Otzyvua .

Клієнт "Київстар" зазначив, що підключив послуги цього оператора разом із телебаченням та домашнім інтернетом. Але замість очікуваних якісних послуг той отримав проблемний інтернет і ТБ.

"Інтернет і тв, це таке дно, що не передати словами. У мене був тариф оптимум +тв, пару місяців було нормально, потім позакривалися канали. Два тижні, за тарифом 223 канали, а показує лише 154. Наприкінці місяця перейшов на сімейний "Київстар", у тарифі на 325 каналі, відкрито 264. Ніхто з операторів причину пояснити не може", - обурюється клієнт "Київстар".

Крім того, клієнт "Київстар" зазначив, що зі швидкістю домашнього інтернету також виникали проблеми.

"Телефоном дивлюся швидкість 54 мгб за сек, а в додатку обіцяно набагато більше, і це за півроку вже раз вдесяте. Так це вже все дістало, що збираюся перейти на послуги іншого провайдера", - доповнив українець.

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Нагадаємо, клієнт "Київстар" розніс якість інтернету від оператора.

Як повідомляла Politeka, абонент "Київстар" залишився без номера, яким користувався 20 років.

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