Клиент "Киевстар" отметил, что подключил услуги этого оператора вместе с телевидением и домашним интернетом. Но вместо ожидаемых качественных услуг, тот получил проблемы.

Мобильный оператор Киевстар является одним из самых популярных провайдеров телекоммуникационных услуг в Украине. Большое количество украинцев выбирает этого оператора для обеспечения своей связи. Однако в последнее время наблюдается рост негативных отзывов по качеству услуг, предоставляемых "Киевстаром".

Многочисленные пользователи начинают выражать свое недовольство по поводу работы этого оператора. Один из таких негативных отзывов был опубликован на веб-сайте Otzyvua.

Клиент "Киевстар" отметил, что подключил услуги этого оператора вместе с телевидением и домашним интернетом. Но вместо ожидаемых качественных услуг, тот получил проблемный интернет и ТВ.

"Интернет и тв, это такое дно, что не передать словами. У меня был тариф оптимум +тв, пару месяцев было нормально, потом позакрывались каналы. Две недели, по тарифу 223 канала, а показывает только 154. В конце месяца перешел на семейный "Киевстар", в тарифе 325 канале, открыто 264. Никто из операторов причину объяснить не может", - возмущается клиент "Киевстар".

Кроме того, клиент "Киевстар" отметил, что со скоростью домашнего интернета также постоянно возникали проблемы.

"По телефону смотрю скорость 54 мгб за сек, а в приложении обещано намного больше, и это за пол года уже раз десятый. Так это уже все достало, что собираюсь перейти на услуги другого провайдера", - дополнил украинец.

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Напомним, клиент "Киевстар" разнес качество интернета от оператора.

Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.

Также Politeka писала, абонент "Киевстар" осталась без интернета после звонка оператору.