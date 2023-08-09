Українська телеведуча та блогер Маша Єфросиніна активно включилася у дискусію навколо скандальної ситуації з Володимиром Остапчуком, Позитивом та Богданом Бушем.

На своїй сторінці в Instagram Маша опублікувала селфі, на якому постала топлес. Вона відреагувала на образливі зауваження, зроблені чоловіками щодо зовнішнього вигляду жінок, цим постом Єфросиніна спровокувала сильні суперечки серед українців.

У своєму посту Єфросиніна наголосила, що кожна жінка має право піклуватися про себе так, як їй подобається, не орієнтуючись на чиїсь стандарти. Єфросиніна також висловила підтримку самовираженню через стиль, стрижку та одяг, наголосивши, що кожна має право на свій вибір.

Маша Єфросиніна також нагадала, що кожна жінка індивідуальна та унікальна, і ніхто не має права вказувати, що вона має робити чи як виглядати. Також Єфросиніна наголосила, що кожна жінка "10 із 10" і варто захистити власне право на самовираження та самовибір.

«Забавляє дивитися, як дівчата захищають тих чоловіків; Цій трійці не соромно. Три 30-річні лоби сидять. Війна йде. Хлопці віком від 20 років воюють, знають за них життя. Вони обговорюють такі теми. Це просто жах. Їм не соромно. Зараз зовсім не вчасно. Дивує те, що їм стільки років і таке роблять. Вони не розуміють, де гинуть люди;

Якщо причепитися, у Остапчука прищ на лобі, мішки під очима у них, зморшки. Але краще спочатку мізки впорядкувати; Це ще про целюліт забули і про цнотливість! Я повністю підтримую! Коли сидять відомі чоловіки та засирають жінок, то це не є нормою!» - пишуть у мережі під постом Єфросініною.

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