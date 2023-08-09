Украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина активно включилась в дискуссию вокруг скандальной ситуации с Владимиром Остапчуком, Позитивом и Богданом Буше.

На своей странице в Instagram Маша опубликовала селфи, на котором предстала топлесс. Она отреагировала на оскорбительные замечания, сделанные мужчинами по поводу внешнего вида женщин, этим постом Ефросинина спровоцировала сильные споры среди украинцев.

В своем посте Ефросинина подчеркнула, что каждая женщина имеет право заботиться о себе так, как ей нравится, не ориентируясь на чьи-либо стандарты. Ефросинина также выразила поддержку самовыражению через стиль, стрижку и одежду, отметив, что каждая имеет право на свой выбор.

Маша Ефросинина также напомнила, что каждая женщина индивидуальна и уникальна, и никто не имеет права указывать, что она должна делать или как выглядеть. Также Ефросинина подчеркнула, что каждая женщина "10 из 10" и стоит защитить собственное право на самовыражение и самовыбор.

«Забавляет смотреть, как девушки защищают тех мужчин; Этой тройке не стыдно. Три 30-летних лба сидят. Война идет. Ребята от 20 лет воюют, знают за них жизнь. Они обсуждают следующие темы. Это просто кошмар. Им не стыдно. Сейчас совсем не ко времени. Удивляет то, что им столько лет и такое делают. Они не осознают, где гибнут люди;

Если придраться, у Остапчука прыщ на лбу, мешки под глазами у них, морщинки. Но лучше сначала мозги в порядок привести; Это еще о целлюлите забыли и о целомудрии! Я полностью поддерживаю! Когда сидят известные мужчины и засирают женщин, то это не является нормой!» - пишут в сети под постом Ефросининой.

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Также сообщалось, что Ефросинину застыдили украинцы после саммита.

Кроме того, Politeka.net писала, что Маша Ефросинина рассказала о страшном случае в Чернигове.