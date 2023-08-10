"Київстар", провайдер мобільних послуг, посідає чільне місце серед улюблених операторів на території України. Більшість українців використовують їхні послуги. Однак останнім часом зростає невдоволення якістю послуг, що надаються цим оператором. Один із користувачів розмістив свій негативний відгук про роботу "Київстар" на веб-сайті Otzyvua.

Цього разу клієнтка "Київстар" поскаржилася, що представники мобільного оператора не вирішують проблеми, що виникли, і не повертають гроші, які були випадково зняті з рахунку.

"При чинній акції від "Київстар" обіцяли вдвічі більше інтернету, випадково побачила, що його дали вчетверо менше. Тому відразу звернулася до оператора. Там пообіцяли все виправити і це займе до трьох днів, на п'ятий день дізнаюся, що питання складне і вимагає розглядів до місяця. Виходить, я все сплатила і місяць залишаюся без Інтернету і ніхто мені нічого не компенсує", - обурилася українка.

Інша українка розповіла, як намагалася перейти на інший тариф, бо її вже не діяв. Вона обрала найдешевший та оформила заявку, але через день отримала відмову від оператора "Київстар". При цьому їй анулювали заявку та підключили без дозволу найдорожчий тариф.

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Нагадаємо, клієнт "Київстар" розніс якість інтернету від оператора.

Як повідомляла Politeka, абонент "Київстар" залишився без номера, яким користувався 20 років.

Також Politeka писала, абонент "Київстар" залишилася без інтернету після дзвінка до оператора.