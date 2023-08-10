"Киевстар", провайдер мобильных услуг, занимает ведущее место среди любимых операторов на территории Украины. Большинство украинцев используют их услуги. Однако в последнее время растет недовольство по качеству услуг, предоставляемых этим оператором. Один из пользователей разместил свой негативный отзыв о работе "Киевстар" на веб-сайте Otzyvua.

В этот раз, клиентка "Киевстар" пожаловалась, что представители мобильного оператора не решают возникшие проблемы и не возвращают деньги, которые были случайно сняты со счета.

"При действующей акции от "Киевстар" обещали в два раза больше интернета, случайно увидела, что его дали в четыре раза меньше. Потому сразу обратилась к оператору. Там пообещали все исправить и это займет до трех дней, на пятый день узнаю что вопрос очень сложный и требует разбирательств до месяца. Получается я все оплатила и месяц остаюсь без Интернета и никто мне ничего не компенсирует", - возмутилась украинка.

Другая украинка рассказала, как пыталась перейти на другой тариф, потому что ее уже не действовал. Она выбрала самый дешевый и оформила заявку, но через день получила отказ от оператора "Киевстар". При этом ей аннулировали заявку и подключили без разрешения самый дорогой тариф.

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Напомним, клиент "Киевстар" разнес качество интернета от оператора.

Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.

Также Politeka писала, абонент "Киевстар" осталась без интернета после звонка оператору.