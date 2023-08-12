Відома співачка Світлана Лобода оскандалилася візитом до одного з найбільших центрів для біженців у Варшаві.

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка довгий час гастролювала та будувала кар'єру в Росії, а після 24 лютого 2022 року раптом повернулася в Україну та зреклася Росії, потрапила в черговий скандал. Як виявилось, зірка приїхала до Варшави в один із найбільших центрів для українських біженців, і з цього вийшов черговий скандал.

Про це у телеграм-каналі повідомляє "Радіо Свобода".

Світлана Лобода навідалася до біженців із "дарами" – привезла побутову техніку та спортивне спорядження для дитячого майданчика. Також артистка поспілкувалася із біженцями, яких зібралося кілька десятків. Щоправда, розмова вийшла гострою – люди запитували її про путіну і про кар'єру в Росії.

Так, із зали співачку запитали: "Хто Путін?" На що вона відповіла: "Це не людина". Також у Лободи запитали, чи даватиме вона концерти в Росії, на що артистка відповіла, що "це неможливо".

При цьому частина людей, побачивши Світлану Лободу, демонстративно йшла з зали, де проходила зустріч. На відео з місця зустрічі чути, що українці пригадали зірці, як вона "нещодавно кричала, що Путін добрий".

"Вона приїжджає, маніпулює цією показною добротою. Це реально огидно", - прокоментувала одна з біженок.

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