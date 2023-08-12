Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка довгий час гастролювала та будувала кар'єру в Росії, а після 24 лютого 2022 року раптом повернулася в Україну та зреклася Росії, потрапила в черговий скандал. Як виявилось, зірка приїхала до Варшави в один із найбільших центрів для українських біженців, і з цього вийшов черговий скандал.
Про це у телеграм-каналі повідомляє "Радіо Свобода".
Світлана Лобода навідалася до біженців із "дарами" – привезла побутову техніку та спортивне спорядження для дитячого майданчика. Також артистка поспілкувалася із біженцями, яких зібралося кілька десятків. Щоправда, розмова вийшла гострою – люди запитували її про путіну і про кар'єру в Росії.
Так, із зали співачку запитали: "Хто Путін?" На що вона відповіла: "Це не людина". Також у Лободи запитали, чи даватиме вона концерти в Росії, на що артистка відповіла, що "це неможливо".
Нова грошова допомога українцям: хто може розраховувати на гроші, з'явився список
Ракетний удар по Прикарпаттю, відомі трагічні наслідки: "Медики робили все можливе, але…"
Потужні вибухи пролунали в Москві, найбільший аеропорт РФ закрили: перші кадри та деталі
Гримлять потужні вибухи, почалася масштабна ракетна атака: "В укриття!"
Путін розраховує на затяжну війну: українців попередили про нові загрози
При цьому частина людей, побачивши Світлану Лободу, демонстративно йшла з зали, де проходила зустріч. На відео з місця зустрічі чути, що українці пригадали зірці, як вона "нещодавно кричала, що Путін добрий".
"Вона приїжджає, маніпулює цією показною добротою. Це реально огидно", - прокоментувала одна з біженок.
Останні новини України:
Нагадаємо, "Тобі всі говорять фу-фу": Коля Сєрга в мотлох розніс Лободу та її вчинок.
Як повідомляла Politeka, Лобода похвалилася своєю творчістю, думки українців розділилися: "Якось уже не актуальна її...".
Також Politeka писала, що "Добре знаю, що таке іти проти течії": Лобода прокоментувала свій концерт у Харкові.