Популярний виконавець, військовослужбовець ЗСУ та організатор "Культурного десанту" Коля Сєрга висловився про Світлану Лободу. Як зізнався шоумен, він упустив момент повернення зірки в український простір, але його зачепив скандал, який стався на концерті Лободи у Харкові.

Про це Коля Сєрга розповів в інтерв'ю на ютуб-каналі "Pash".

За словами артиста, він упустив повернення Лободи, не був зацікавлений у цьому. Однак він не був проти неї і того, що вона раптом виявила патріотичну позицію. Однак, як зізнався Коля Сєрга, його обурив скандал, який нещодавно спалахнув навколо Лободи та її виступи у Харкові.

Як відомо, наприкінці червня Світлана Лобода дала імпровізований концерт у Харкові, де принизила 16-річну дівчину, яка висловила свій протест до виступу зірки. Артистка привселюдно в мікрофон запитала дівчину, хто їй заплатив за цей одиночний протест.

За словами Колі Сєрги, його здивувала поведінка Лободи із юною харькочанкою, яка виступила проти виступу співачки.

"Ця ситуація з дівчинкою, я вважаю, що це дуже погано. Це дуже погано, тому що вона навіть не наодинці сказала щось дівчинці, і дівчинка потім про це розповіла. Вона сказала це в мікрофон, і вона використовувала на даний момент увагу аудиторії. Лобода була формально лідером для цієї аудиторії, і в цей момент вона керує увагою аудиторії, і вона цю увагу використала для того, щоб ударити по дівчинці сильно. Бо коли ми відчуваємо колективний хейт, особливо коли це не в інтернеті, а коли це наживо, тобі всі говорять фу-фу. Ну, напевно, складно уявити, що болючіше за це", - поділився своєю думкою Коля Сєрга.

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