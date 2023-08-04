Популярный исполнитель, военнослужащий ВСУ и организатор "Культурного десанта" Коля Серьга высказался о Светлане Лободе. Как признался шоумен, он упустил момент возвращения звезды в украинское пространство, но его зацепил скандал, который произошел на концерте Лободы в Харькове.

Об этом Коля Серьга рассказал в интервью на ютуб-канале "їPash".

По словам артиста, он упустил возвращение Лободы, не был заинтересован в этом. Однако, он не был против нее и того, что она вдруг проявила патриотическую позицию. Однако, как признался Коля Серьга, его возмутил скандал, который недавно разгорелся вокруг Лободы и ее выступления в Харькове.

Как известно, в конце июня Светлана Лобода дала импровизированный концерт в Харькове, где унизила 16-летнюю девушку, которая выразила свой протест выступлению звезды. Артистка привселюдно в микрофон спросила у девушки, кто ей заплатил за этот одиночный протест.

По словам Коли Серьги, его удивило поведение Лободы с юной харькочанкой, которая выступила против выступления певицы.

"Эта ситуация с девочкой, я считаю, что это очень плохо. Это очень плохо, потому что она даже не наедине сказала что-то девочке, и девочка потом об этом рассказала. Она сказала это в микрофон, и она использовала в данный момент внимание аудитории. Лобода была формально лидером для этой аудитории, и в этот момент она управляет вниманием аудитории, и она это внимание использовала для того чтобы, ударить по девочке сильно. Потому что, когда мы чувствуем коллективный хейт, особенно когда это не в интернете, а когда это вживую, и тебе все говорят фу-фу. Ну, наверное, сложно представить, что больнее этого", - поделился своим мнением Коля Серьга.

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