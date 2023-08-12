Популярная украинская певица Светлана Лобода, которое долгое время гастролировала и строила карьеру в России, а после 24 февраля 2022 года вдруг вернулась в Украину и отреклась от россии, попала в очередной скандал. Как оказалось, звезда приехала в Варшаву в один из крупнейших центров для украинских беженцев, и из этого получился очередной скандал.
Об этом в телеграмм-канале сообщает "Радио Свобода".
Светлана Лобода наведалась к беженцам с "дарами" – привезла бытовую технику и спортивное снаряжение для детской площадки. Также артистка пообщалась с беженцами, которых собралось несколько десятков. Правда разговор вышел острый – люди спрашивали ее о путине и о карьере в россии.
Так, из зала певицу спросили: "Кто Путин?". На что она ответила: "Это не человек". Также у Лободы спросили, будет ли она давать концерты в россии, на что артистка ответила, что "это невозможно".
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
У россиян серьезные проблемы на Запорожье, ВСУ неожиданно продвинулись: чего теперь ждать украинцам
Что произошло с Петром Симоненко после начала войны и где он сейчас: лично встречал спецназовцев рф
Мощные взрывы прогремели в Москве, крупнейший аэропорт РФ закрыли: первые кадры и детали
Могут пойти на штурм Кремля: над Путиным нависла новая угроза в преддверии выборов
При этом, часть людей, увидев Светлану Лободу, демонстративно уходили из зала, где проходила встреча. На видео с места встречи слышно, что украинцы припомнили звезде, как она "недавно кричала, что Путин хороший".
"Она приезжает, манипулирует этой показной добротой. Это реально отвратительно", - прокомментировала одна из беженок.
Последние новости Украины:
Напомним, "Тебе все говорят фу-фу": Коля Серьга в пух и прах разнес Лободу и ее поступок.
Как сообщала Politeka, Лобода похвасталась своим творчеством, мнения украинцев разделились: "Как-то уже не актуально ее...".
Также Politeka писала, что "Хорошо знаю, что такое идти против течения": Лобода прокомментировала свой концерт в Харькове.