Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая вернулась в Украину после начала полномасштабного вторжения и заявилась о своей проукраинской позиции, снова попала в скандал. Как оказалось, звезда давала концерт в Ницце и между песнями общалась со зрителями на русском языке.
Фото и видео с концерта Светлана Лобода опубликовала в своих Instagram-сторис. Также публикация об этом появилась в телеграмм-канале "Культурная прачечная".
На кадрах видно, что на сцене артистка стояла в длинной сине желтой накидке из коллекции "Я патриотка". При этом она рассказывала людям в зале о "непростых испытаниях" украинцев, и делала это на русском языке. Примечательно, что в это время зрители кричали ей, чтобы говорила на украинском.
"Картина маслом: Светлана Лобода в накидке из коллекции "Я ПАТРИОТКА" со сцены в Ницце рассказывает о "непростых испытаниях" украинцев, а зрители из зала ей кричат "на украинском". Если базовые вещи так и не дошли, то хоть ты флагом с головы до пяток обмотайся – не поможет", - говорится в сообщении телеграмм-канала "Культурная прачечная".
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Напомним, "Тебе все говорят фу-фу": Коля Серьга в пух и прах разнес Лободу и ее поступок.
Как сообщала Politeka, Лобода похвасталась своим творчеством, мнения украинцев разделились: "Как-то уже не актуально ее...".
Также Politeka писала, что "Хорошо знаю, что такое идти против течения": Лобода прокомментировала свой концерт в Харькове.