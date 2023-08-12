Клієнт Київстар розповіла, що за своїм тарифним планом вона платить 175 гривень, але цього місяця з нею трапилася неприємна історія.

"Київстар" – це один із провідних та популярних мобільних операторів, що надає широкий спектр телекомунікаційних послуг в Україні. Чимало українців обирають цього оператора для забезпечення свого зв'язку. Проте останнім часом спостерігається зростання негативних відгуків щодо якості послуг, наданих "Київстар".

Один з таких негативних відгуків був розміщений на сайті Otzyvua.

Клієнт "Київстар" розповіла, що за своїм тарифним планом вона платить 175 гривень. Цього місяця вона поповнила рахунок за кілька днів до зняття коштів, але це виявилося даремно - гроші за тарифний план не було знято.

Їй завжди вистачало 15 гігабайт інтернету на місяць, навіть залишалося багато, а тут у магічний спосіб закінчилися гігабайти. Тому оператор "Київстар" вирішив кожні 5-10 хвилин знімати з рахунку жінки по 10 грн. без попередження. А СМС про зарахування грошей на рахунок "Київстар" та додаткових мегабайт прийшла лише ввечері.

"Шахраї крадуть гроші з рахунку... Було 175 грн на рахунку - достатньо для оплати тарифу на місяць, списали 100 грн за день, знову поповнюйте, щоб за місяць заплатити. У підтримці відповіли, що ми зобов'язані стежити, щоб у нас не закінчувався інтернет, і відключити послугу автоматичного зняття за кожні 100 мегабайт неможливо", - обурилася клієнтка "Київстар".

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Нагадаємо, клієнт "Київстар" розніс якість інтернету від оператора.

Як повідомляла Politeka, абонент "Київстар" залишився без номера, яким користувався 20 років.

Також Politeka писала, абонент "Київстар" залишилася без інтернету після дзвінка до оператора.