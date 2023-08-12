Клиент "Киевстар" рассказала, что за своим тарифным планом она платит 175 гривен, но в этом месяце с ней случилась неприятная история.

"Киевстар" – это один из ведущих и популярных мобильных операторов, предоставляющий широкий спектр телекоммуникационных услуг в Украине. Многие украинцы выбирают этого оператора для обеспечения своей связи. Однако в последнее время наблюдается рост негативных отзывов, касающихся качества услуг, предоставленных "Киевстар".

Один из таких негативных отзывов был размещен на сайте Otzyvua.

Клиент "Киевстар" рассказала, что за своим тарифным планом она платит 175 гривен. В этом месяце она пополнила счет за несколько дней до снятия средств, но это оказалось зря - деньги по тарифному плану снято не было.

Ей всегда хватало 15 гигабайт интернета на месяц, даже оставалось много, а тут магическим способом закончились гигабайты. Потому оператор "Киевстар" решил каждые 5-10 минут снимать со счета женщины по 10 грн без предупреждения. А СМС о зачислении денег на счет "Киевстар" и дополнительных мегабайт пришла только вечером.

"Мошенники крадут деньги со счета... Было 175 грн на счету - достаточно для оплаты тарифа на месяц, списали 100 грн за день и снова пополняйте чтобы за месяц заплатить. В поддержке ответили что мы обязаны следить чтобы у вас не заканчивался интернет, и отключить услугу автоматического снятия за каждые 100 мегабайт невозможно", - возмутилась клиентка "Киевстар".

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Напомним, клиент "Киевстар" разнес качество интернета от оператора.

Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.

Также Politeka писала, абонент "Киевстар" осталась без интернета после звонка оператору.