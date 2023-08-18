Українець згадав, що подібна історія з "Київстар" сталася у нього два роки тому.

"Київстар" є одним з провідних та популярних мобільних операторів, які пропонують широкий спектр телекомунікаційних послуг в Україні. Чимало громадян України вибирають "Київстар" для задоволення своїх потреб у зв'язку. Однак в останній період відзначається зростання негативних відгуків, пов'язаних з якістю послуг, які надає цей оператор.

Один з таких критичних відгуків був розміщений на платформі Otzyvua.

Клієнт "Київстар" розповів, що кілька днів тому йому зателефонували з колцентру мобільного оператора і запропонували до тарифу безкоштовне підключення домашнього інтернету. Він погодився та домовився про підключення.

Відповідно до СМС від "Київстар" майстер мав з'явитися підключити інтернет з 11 до 12 ранку. Але за 2 хвилини до 12 години майстер зателефонував сказав що він буде аж через 40 хвилин. При цьому чоловіки мали плани - але це майстри особливо не цікавило.

"Київстар, як завжди начхати на якість послуг та клієнтів. Як завжди клієнт для них - ніхто! Я йому кажу, що мені потрібно на роботу і я не можу чекати 40 хвилин. Він сказав буду через 10 хвилин. Через 15 хвилин його немає "Набираю він уже придумав історію, що нібито переплутав вулиці. Потім він взагалі скидав мої дзвінки", - поскаржився клієнт "Київстар".

Українець згадав, що подібна історія з "Київстар" сталася у нього два роки тому. Тоді теж підключав інтернет, але майстер у ті дні взагалі не прийшов і навіть не передзвонив. А цього разу вони просто почали вигадувати виправдання.

"Менеджер - хлопець який мене набрав - сказав, що раніше вранці була тривога повітряна і майстер спізнився на попереднє замовлення, але повітряної тривоги не було в Києві вранці і вдень взагалі!!! Майстри та менеджери брешуть нахабно!", - додав він.

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Нагадаємо, клієнт "Київстар" розніс якість інтернету від оператора.

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