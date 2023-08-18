Украинец вспомнил, что подобная история с "Киевстар" случилась у него два года назад.

"Киевстар" представляет собой одного из ведущих и популярных мобильных операторов, предлагающих широкий спектр телекоммуникационных услуг в Украине. Многие граждане Украины выбирают "Киевстар" для удовлетворения своих потребностей в связи. Однако в последний период отмечается рост отрицательных отзывов, связанных с качеством услуг, предоставляемых этим оператором.

Один из таких критических отзывов был размещен на платформе Otzyvua.

Клиент "Киевстар" рассказал, что пару дней назад ему позвонили с коллцентра мобильного операторв и предложили к тарифу бесплатное подключение домашнего иннернета. Он согласился и договорился о подключении.

Согласно СМС от "Киевстар" мастер должен был явиться подключить интернет с 11 до 12 утра. Но за 2 минуты до 12 часов мастер позвонил сказал что он будет аж через 40 минут. При этом у мужчины были планы - но это мастера особо не интересовало.

"Киевстар, как всегда плевать на качество предоставляемых услуг и клиентов. Как всегда клиент для них - никто! Я ему говорю, что мне нужно на работу и я не могу ждать 40 минут. Он сказал буду через 10 минут. Через 15 минут его нет. Набираю он уже придумал историю что якобы перепутал улицы. Потом он вообще сбрасывал мои звонки", - пожаловался клиент "Киевстар".

Украинец вспомнил, что подобная история с "Киевстар" случилась у него два года назад. Тогда тоже подключал интернет но мастер в те дни вообще не пришел и даже не перезвонил. А в этот раз они просто начали придумывать оправдания.

"Менеджер - парень который меня набрал - сказал, что раньше утром была тревога воздушная и мастер опоздал на предыдущий заказ, но воздушной тревоги не было в Киеве утром и днем вообще!!! Мастера и менеджеры врут внаглую!", - добавил он.

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Напомним, клиент "Киевстар" разнес качество интернета от оператора.

Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.

Также Politeka писала, абонент "Киевстар" осталась без интернета после звонка оператору.