Наближаючись до початку осені, українські громадяни мають готуватися до змін у цінах на продукти харчування, які можуть змінюватися в обидва напрямки: і в сторону зниження, і зростання. Про це предупредив економіст Олег Пендзин, наголошуючи при цьому, що в умовах воєнного конфлікту робити точні прогнози ціни є складним завданням через можливість неведеності ситуації в будь-який момент.

Попри це, при спробі намагання робити передбачення, Олег Пендзин вказав на те, що ціни на картоплю в вересні можуть досягти найнижчих значень за 2023 рік. За його словами, на початку осені, шукайте ціни на цей овоч на рівні 6,5-7 гривень за кілограм. Зараз же вартість картоплі становить 11,9 гривень за кілограм.

Також, економіст вказав на ймовірне зниження ціни на інші овочі, які часто використовуються в приготуванні борщу, такі як капуста, морква, цибуля та буряк.

Щодо помідорів та огірків, Пендзин прогнозує зростання їхніх цін, хоча воно буде майже непомітним і, ймовірно, не перевищить 5%.

У відношенні цукру, економіст очікує невелике зростання цін, проте воно не буде суттєвим і становитиме 2-3%. Він пояснює це зростання збільшенням вартості зберігання цього продукту.

Щодо ціни на олію, Пендзин зауважив, що вони також можуть зрости на рівні 2-3%, залежно від того, як буде відновлюватися зерновий коридор.

Джерело: OBOZREVATEL.

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