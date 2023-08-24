Приближаясь к началу осени, украинские граждане должны готовиться к изменениям в ценах на продукты питания, которые могут изменяться в оба направления: и в сторону понижения, и роста. Об этом предупредил экономист Олег Пендзин, отмечая при этом, что в условиях военного конфликта делать точные прогнозы цены является сложной задачей из-за возможности неведомости ситуации в любой момент.

Несмотря на это, при попытке попытки предвидения Олег Пендзин указал на то, что цены на картофель в сентябре могут достичь самых низких значений за 2023 год. По его словам, в начале осени ищите цены на этот овощ на уровне 6,5-7 гривен за килограмм. Сейчас стоимость картофеля составляет 11,9 гривен за килограмм.

Также, экономист отметил вероятное снижение цены на другие овощи, которые часто используются в приготовлении борща, такие как капуста, морковь, лук и свекла.

По помидорам и огурцам, Пендзин прогнозирует рост их цен, хотя он будет почти незаметным и, вероятно, не превысит 5%.

В отношении сахара экономист ожидает небольшой рост цен, однако он не будет существенным и составит 2-3%. Он объясняет этот рост увеличением стоимости хранения этого продукта.

Относительно цены на растительное масло, Пендзин отметил, что они также могут вырасти на уровне 2-3%, в зависимости от того, как будет восстанавливаться зерновой коридор.

Источник: OBOZREVATEL.

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