В этом году привычные для украинцев продукты не радуют своими ценами. Даже овощи, к которым привыкли многие жители Украины, стали несравнимо дороже, в сравнении с довоенным временем. Речь идет о помидорах и огурцах. Судя по данным Минфина, уже в первые дни мая цена на некоторые сорта этих овощи выросла в разы.

Так, помидоры розовые сейчас продают в среднем по 154,93 грн. за киллограмм. В апреле цена на этот сорт томатов стоила 145,88 грн. В то же самое время, килограмм томатов сливка сейчас в среднем предлагают купить по 150,10 грн. В апреле их можно было купить дешевле, тогда их стоимость достигала в среднем 148,71 грн.

Единственный сорт томатов, которые упали в цене - это помидоры красные. В апреле магазины продавали этот овощ по 98,30 грн. Теперь же в магазин их можно купить за 82,42 грн.

Что касается огурцов, то ценники на них также изменились, но наоборот в сторону удешевления. Например, огурцы колючие сейчас можно в среднем купить по 99,90 грн., а в апреле их продавали по 210,90 грн. К тому же, огурцы гладкие продают в мае по 107,18 грн., а в апреле ценники на такие были выше - 132,17 грн.

По прогнозам экспертов "24 Канала", цены на овощи подорожают до конца весны еще на 5–10%. Однако уже летом предположительно произойдет значительный ценовой спад.

Напомним также, что украинцев предупредили об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой.

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