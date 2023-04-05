Стоимость базовых продуктов изменилась - стало известно, какие теперь цены в магазинах на муку, сахар и соль.

Как сообщает портал "Минфин", накануне Пасхи цены важных продуктов изменились.

В частности, стоимость муки, сахара и соли - эти продукты являются базовыми ингредиентами для праздничного кулича.

В начале апреля мука "Хуторок" подешевела, стоимость ее теперь составила 22,20 гривен за килограмм. Цена по сравнению с февралем снизилась, за два килограмма такой муки нужно отдать 34,99 грн.

Стала дешевле и пищевая соль, с 32,28 грн/кг стоимость опустилась до 30,75 гривен за килограмм. Важно отметить, что цены в супермаркетах отличаются.В Варусе ее продают по 23,90 грн/кг, в МегаМаркете украинцам придется раскошелиться и заплатить больше, а именно 37,60 грн/кг.

Но есть и подорожание, например, сахар подорожал на целых 45 копеек, и теперь важный продукт продается с ценником в среднем 34,23 гривен за килограмм.

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