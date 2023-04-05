Как сообщает портал "Минфин", накануне Пасхи цены важных продуктов изменились.
В частности, стоимость муки, сахара и соли - эти продукты являются базовыми ингредиентами для праздничного кулича.
В начале апреля мука "Хуторок" подешевела, стоимость ее теперь составила 22,20 гривен за килограмм. Цена по сравнению с февралем снизилась, за два килограмма такой муки нужно отдать 34,99 грн.
Стала дешевле и пищевая соль, с 32,28 грн/кг стоимость опустилась до 30,75 гривен за килограмм. Важно отметить, что цены в супермаркетах отличаются.В Варусе ее продают по 23,90 грн/кг, в МегаМаркете украинцам придется раскошелиться и заплатить больше, а именно 37,60 грн/кг.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
"Кое-что важное хочу напомнить": Анатолич после скандала с военным в Буковеле обратился к украинцам
Прорвало дамбу, вода уже возле домов, люди в панике собирают вещи: кадры новой беды в Украине
"От божьего суда не уйдут": оккупанты после Бахмута и Часова Яра взялись за еще один город
Важный овощ бьет ценовые рекорды, когда ждать удешевления: то гречка по 100 и яйца по 60, а теперь это
Но есть и подорожание, например, сахар подорожал на целых 45 копеек, и теперь важный продукт продается с ценником в среднем 34,23 гривен за килограмм.
Напомним, украинцев предупреждают об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой: что лучше купить заранее.
Кроме того, Politeka.net писала, что стоимость овощей рекордно выросла за месяц: что будет дальше с ценниками на привычные продукты.
Также Politeka сообщала, что уже больше 100 гривен за килограмм: цена на популярную крупу взлетела на небо.