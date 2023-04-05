В Украине в магазинах постоянно продолжают расти цены на продукты питания. Больше всего удивляет стоимость привычных для украинцев овощей.

Во время военного положения в крупных украинских супермаркетах начала меняться стоимость популярный продуктов. В частности, буквально "золотыми" стали гречка и яйца. Гречку продают в среднем за 64,57 гривен, в то время, как ценник на десяток яиц достигнул 71,60. Более того, следом за ними стали дорогими важные овощи.

Экономист Олег Пендзин в эфире "Телеканалу Київ" сделал прогноз, когда ожидать удешевления этих продуктов.

В частности, вслед за яйцами и гречкой в Украине стремительно дорожает лук, но не только он - цены на морковь растут уже третью неделю подряд. Они стали лидерами подорожания среди овощей.

По данным Минфина на 4 апреля, репчатый лук подорожал за последнюю неделю с 56,08 грн/кг до 57,80 грн/кг. Морковь также стала дороже, сейчас в среднем она стоит 49,10 грн/кг.

Как отметил Олег Пендзин, цены на продукты стремительно растут, хотя украинцы стали беднее на 25%. Он отметил, что лук и морковь теперь начали садить в тех регионах, где этого не делали. Потому дефицита этих важных овощей не предвидится и стоит ждать удешевления этих продуктов.

"100 гривен за киллограм точно не будет, ведь в этом году уже планируют посадить много лука и моркови. Раньше лук садили на Херсонщине, но боевые действия и оккупация все перечеркнули. То, что подскочило в этом году в цене, будет с избытком. Потому мы увидем удешивление. Удешивление будет в конце июня начале июля, когда лук пойдет с нашего региона. То самое с морковью. Но все будет зависеть от насколько теплой будет весна. Но в любом случае будет удешевление на 20-30%", - пояснил Олег Пендзин.

Напомним, что популярный овощ удорожает еще больше, нелестный прогноз.

Как сообщала Politeka, украинцам раздадут выплаты от международных организаций.

Также Politeka писала, что обновленные цены на "стратегические" продукты ударят по кошелькам.