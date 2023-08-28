Кабінет Міністрів ухвалив рішення виключити ці продукти зі списку, що призведе до зростання їхньої ціни.

В Україні передбачається підвищення ціни на ряд продуктів, які досить популярні серед споживачів. Більше того, подорожчання чекає продукти, що раніше входили до категорії соціально важливих, ціни на які були регульовані та контрольовані державою.

Так, підвищаться ціни на такі основні продукти як цукор, вершкове масло та макарони. Адже Кабінет Міністрів прийняв рішення виключити ці продукти зі списку, що призведе до зростання їх вартості в магазинах, оскільки обмеження на рівень націнки більше не діятимуть.

За цим рішенням, державне регулювання ціни залишається лише для обраних продуктів. Новий список регулювання ціни включає наступні позиції:

Борошно пшеничне вищого ґатунку. Молоко пастеризоване з жирністю 2,5% (упаковане в плівкову упаковку). Хлібобулочні вироби з житньо-пшеничного борошна. Курячі яйця першої категорії. Тушки/напівтушки/чверть тушки курячі. Рослинна олія з насіння соняшника (рафінована).

Водночас, ціни на такі продукти більше не будуть регулюватись:

Кристалічний цукровий пісок. Макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель із вищого ґатунку борошна). Вершкове масло з жирністю 72,5%.

Крім того, торговцям надано право встановлювати більшу націнку на ці продукти, які залишаються в категорії соціально важливих. Якщо раніше гранична націнка не перевищувала 5%, то тепер цей ліміт збільшили до 10%.

Джерело: Telegraf.

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