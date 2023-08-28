В Украине предполагается повышение цены на ряд продуктов, достаточно популярных среди потребителей. Более того, подорожание ожидает продукты, ранее входившие в категорию социально важных, цены на которые регулировались и контролировались государством.

магазин, супермаркет, продукты

Так, повысятся цены на такие основные продукты, как сахар, сливочное масло и макароны. Ведь Кабинет Министров принял решение исключить эти продукты из списка, что приведет к росту их стоимости в магазинах, поскольку ограничения на уровень наценки больше не будут действовать.

По этому решению государственное регулирование цены остается только для выбранных продуктов. Новый список регулирования цены включает следующие позиции:

  1. Мука пшеничная высшего сорта.
  2. Молоко пастеризованное с жирностью 2,5% (упакованное в пленочную упаковку).
  3. Хлебобулочные изделия из ржано-пшеничной муки.
  4. Куриные яйца первой категории.
  5. Тушки/полутушки/четверть тушки куриные.
  6. Растительное масло из семян подсолнечника (рафинированное).

магазин, супермаркет, продукты

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В то же время цены на такие продукты больше не будут регулироваться:

  1. Кристаллический сахарный песок.
  2. Макаронные изделия отечественного производства (вермишель из высшего сорта муки).
  3. Сливочное масло с жирностью 72,5%.

Кроме того, торговцам дано право устанавливать большую наценку на эти продукты, которые остаются в категории социально важных. Если раньше предельная наценка не превышала 5%, теперь этот лимит увеличили до 10%.

Источник: Telegraf.

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