В Украине предполагается повышение цены на ряд продуктов, достаточно популярных среди потребителей. Более того, подорожание ожидает продукты, ранее входившие в категорию социально важных, цены на которые регулировались и контролировались государством.
Так, повысятся цены на такие основные продукты, как сахар, сливочное масло и макароны. Ведь Кабинет Министров принял решение исключить эти продукты из списка, что приведет к росту их стоимости в магазинах, поскольку ограничения на уровень наценки больше не будут действовать.
По этому решению государственное регулирование цены остается только для выбранных продуктов. Новый список регулирования цены включает следующие позиции:
- Мука пшеничная высшего сорта.
- Молоко пастеризованное с жирностью 2,5% (упакованное в пленочную упаковку).
- Хлебобулочные изделия из ржано-пшеничной муки.
- Куриные яйца первой категории.
- Тушки/полутушки/четверть тушки куриные.
- Растительное масло из семян подсолнечника (рафинированное).
В то же время цены на такие продукты больше не будут регулироваться:
- Кристаллический сахарный песок.
- Макаронные изделия отечественного производства (вермишель из высшего сорта муки).
- Сливочное масло с жирностью 72,5%.
Кроме того, торговцам дано право устанавливать большую наценку на эти продукты, которые остаются в категории социально важных. Если раньше предельная наценка не превышала 5%, теперь этот лимит увеличили до 10%.
Источник: Telegraf.
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