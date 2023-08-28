Кабинет Министров принял решение исключить эти продукты из списка, что приведет к росту их цены.

В Украине предполагается повышение цены на ряд продуктов, достаточно популярных среди потребителей. Более того, подорожание ожидает продукты, ранее входившие в категорию социально важных, цены на которые регулировались и контролировались государством.

Так, повысятся цены на такие основные продукты, как сахар, сливочное масло и макароны. Ведь Кабинет Министров принял решение исключить эти продукты из списка, что приведет к росту их стоимости в магазинах, поскольку ограничения на уровень наценки больше не будут действовать.

По этому решению государственное регулирование цены остается только для выбранных продуктов. Новый список регулирования цены включает следующие позиции:

Мука пшеничная высшего сорта. Молоко пастеризованное с жирностью 2,5% (упакованное в пленочную упаковку). Хлебобулочные изделия из ржано-пшеничной муки. Куриные яйца первой категории. Тушки/полутушки/четверть тушки куриные. Растительное масло из семян подсолнечника (рафинированное).

В то же время цены на такие продукты больше не будут регулироваться:

Кристаллический сахарный песок. Макаронные изделия отечественного производства (вермишель из высшего сорта муки). Сливочное масло с жирностью 72,5%.

Кроме того, торговцам дано право устанавливать большую наценку на эти продукты, которые остаются в категории социально важных. Если раньше предельная наценка не превышала 5%, теперь этот лимит увеличили до 10%.

Источник: Telegraf.

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