Український музикант і лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк відреагував на появу російського музиканта, співака і лідера гурту «Звєрі» на окупованій Донеччині.

Хливнюк, тримаючи у руках БПЛА Punishe, заспівав російською: «Рома, извини у меня самолет. Дела, дела, дела…», пише Politeka.net.

Таким чином Андрій Хливнюк процитував слова з пісні лідера гурту «Звєрі» Романа Білика «До скорой встречи» і потролив появу артиста перед окупантами.

Нагадаємо, раніше Роман Білик виступав проти війни, а тепер співає для окупантів на Донбасі.

Артист засвітився на окупованій території та заспівав для одного із підрозділів бойовиків "ДНР", а також поспілкувався із окупантами. Зокрема, у мережі з’явився ролик, на якому Білик постав у бронежилеті та касці, і заспівав одну із пісень разом із гітаристом колективу Германом Осіповим "Албанцем".

Раніше «Звери» стверджували, що вони проти війни. Більш того, батько Романа Білика українець, з1989 по 1993 роки співак жив у Маріуполі, після чого якийсь час мешкав у Києві.

Чи то тролінг, чи то натяк на помсту Андрія Хливнюка його підписники підтримали великою кількістю «лайків» і коментарями.

«Який прекрасний тролінг»,

«Андрію, я завжди любила вас та вашу творчість, а з початком війни то не просто любов, то обожнювання, найкращий»,

«Гумор рівень Українець», «Тонко!»,

«Це топ»,

«Найкращий!»,

«Озвірів наш Рома... Справ наробив... Земфіра мала рацію: не можна з ним летіти літаком одним... А я гадала, що на небі всім місця вистачить… Передам йому палке вітання з Донбасу ...»,

"Ромчику горіти в пеклі".

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк є оператором ударних дронів та служить на Південному напрямку.

Інколи Андрій Хливнюк покидає передову, щоб виступити з благодійним концертом. Він зізнався, що відчуває провину перед побратимами через те, що відлучається.

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