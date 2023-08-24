Роман Билык, вокалист группы "Звери", который ранее критиковал россию за ведение войны в Украине, неожиданно посетил Донбасс и развлекал оккупантов. В видео, попавшем в социальные сети, видно Романа Билыка и гитариста Германа Осипова, оба в касках и бронежилетах.

Начальные сцены показывают, как они с интересом наблюдают за атаками оккупантов, выпускающих снаряды по украинским землям. Затем Билык и Осипов решили развлечь российских захватчиков, исполнив песни своей группы под аккомпанемент гитары.

Заслуживает внимания тот факт, что ранее коллектив выступал против войны, которую развязала рф. Группа и её лидер открыто выражали антивоенную позицию и отказывались выступать в аннексированном Крыму.

Стоит отметить, что лидер группы жил ранее в Донецкой области вместе с семьей.

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По его словам, он не призывает осуждать тех, кто законно покинул страну. Галич осознает, что у каждого могут быть свои причины для этого шага. Однако Галич призывает тех, кто оказался за границей, не забывать о своей родной стране, которая борется вместе с нашими людьми за свою свободу.

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