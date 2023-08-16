Съемки «Голоса страны-13» уже стартовали, продюсер музыкального проекта решил откровенно высказаться о каждом из тренеров.

На Голосе страны-13 в одно из красных кресел сядет певец Артем Пивоваров, напоминает Politeka.net.

Продюсер "Голос страны" Владимир Завадюк говорит, что Пивоваров уже трактовался в тренеры "Голос страны".

«И в прошлом году даже был в советниках тренеров, чем меня очень сильно удивил», – признается Завадюк.

Выяснилось, что Завадюк и Пивоваров ранее встречались по поводу работы.

«Когда у него еще не было такой большой популярности. И даже звали его танцевать в «Танцы со звездами», – рассказал продюсер «Голос країни».

Но, как оказалось, Завадюк не всегда верил в Пивоварова:

«Но честно признаюсь, к началу полномасштабной войны я не мог до конца оценить весь масштаб его творчества и не слишком верил в него».

Но все изменилось. Продюсер "Голос страны" уверяет, что именно с песни "Думы" начал иначе смотреть на Артема Пивоварова.

«На этого молодого, энергичного, харизматичного парня. И понял, что он один из ведущих музыкантов нашего времени», – рассказал Завадюк, как теперь относится к Артему Пивоварову.

Продюсер «Голос страны» считает Пивоварова открытием:

«Я очень приятно удивлен, как он проявил себя и проявит в этом сезоне «Голос страны».

Владимир Завадюк уверяет, что Артем Пивоваров сможет «очень удивить» и зрителей «Голос країни».

Добавим, что некоторые зрители до сих пор сомневаются, что «Голос країни-13» сейчас нужен Украине.

«Почему пока одни в оккупации и воюют, другие позволяют себе снимать масштабные проекты, оклеивать поезда, нанимать огромную команду? Мне, например, как дочери военного это не понятно»,

«А он вообще нужен этот Голос страны сейчас?»,

«У нас что, закончилась война?», - пишут пользователи соцсетей на странице Голос страны в Инстаграм.

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"Голос страны-13", продюсер честно высказался о Саниной, Дорофеевой и Пивоварове.

Кроме того Politeka.net писала о радикальном решении относительно съемок нового сезона "Голос країни".

Также напомним, что тренер "Голоса страны" Пивоваров поставил на место недовольного зрителя.