Український музикант, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк з 2014 року припинив гастролі в рф, а з 2022 зі зброєю в руках став на захист України.

Лідер "Бумбокс" Андрій Хливнюк після повномасштабного вторгнення став на захист України. Спершу він вступив до тероборони, а пізніше став оператором бойового дрона на південному фронті.

У програмі HARDtalk Андрій Хливнюк, який ще з 2014 року припинив гастролі в росію, розповів, як ставиться до тисяч російських фанатів гурту "Бумбокс", деякі з яких тепер у лавах окупаційного війська прийшли вбивати українців. Музикант зізнався, що йому їх дуже шкода.

"І вони не розуміли, що не варто йти туди, аби побитися з хлопцем, тому що він нічого поганого не зробив, тому що ми нічого поганого їм не зробили. Але вони прийшли на [українську] землю і почали вбивати, руйнувати будинки та викрадати людей", — заявив Андрій Хливнюк.

Лідер "Бумбокс" наголосив, що не відчуває до росіян ненависті.

"Ні, я не відчуваю ненависті. Ні. Це огидно. Хіба, може, шкоду…", — пояснив Андрій Хливнюк.

Андрій Хливнюк також заявив, що зараз не збирається співати російськомовні пісні гурту "Бумбокс", а знову почати використовувати російську він можливо буде лише через кілька років після закінчення війни.

"Але я бачив жахіття… Я був свідком жахливих сцен, коли ми деокуповували території. Я бачив такі речі, що поки ця війна триває, не можу уявити, щоби я співав свої власні російськомовні пісні", — додав музикант.

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