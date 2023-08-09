Украинский музыкант, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк с 2014 года прекратил гастроли в рф, а с 2022 с оружием в руках встал на защиту Украины.

Лидер "Бумбокс" Андрей Хлывнюк после полномасштабного вторжения встал на защиту Украины. Сначала он вступил в терроборону, а позже стал оператором боевого дрона на южном фронте.

В программе HARDtalk Андрей Хлывнюк, который еще с 2014 года прекратил гастроли в россию, рассказал, как относится к тысячам российских фанатов группы "Бумбокс", некоторые из которых теперь в рядах оккупационного войска пришли убивать украинцев. Музыкант признался, что ему их очень жаль.

"И они не понимали, что не стоит идти туда, чтобы подраться с парнем, потому что он ничего плохого не сделал, потому что мы ничего плохого им не сделали. Но они пришли на [украинскую] землю и начали убивать, разрушать дома и похищать людей", — заявил Андрей Хлывнюк.

Лидер "Бумбокс" подчеркнул, что не испытывает к россиянам ненависти.

"Нет, я не чувствую ненависти. Нет. Это отвратительно. Разве, может, жалость…", - объяснил Андрей Хлывнюк.

Андрей Хлывнюк также заявил, что не собирается петь русскоязычные песни группы "Бумбокс", а снова начать использовать русский он возможно будет только через несколько лет после окончания войны.

"Но я видел ужас… Я был свидетелем ужасных сцен, когда мы деоккупировали территории. Я видел такие вещи, что пока эта война продолжается, не могу представить, чтобы я пел свои собственные русскоязычные песни", — добавил музыкант.

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