Украинский музыкант и лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк отреагировал на появление российского музыканта, певца и лидера группы «Звери» на оккупированной Донбассе.

Хлывнюк, держа в руках БПЛА Punishe, спел по-русски: «Рома, извини у меня самолет. Дела, дела, дела…», пишет Politeka.net.

Таким образом, Андрей Хлывнюк процитировал слова из песни лидера группы «Звери» Романа Билыка «До скорой встречи» и потроллил появление артиста перед оккупантами.

Напомним, ранее Роман Билык выступал против войны, а теперь поет для оккупантов на Донбассе.

Артист засветился на оккупированной территории и спел для одного из подразделений боевиков "ДНР", а также пообщался с оккупантами. В частности, в сети появился ролик, на котором Билык появился в бронежилете и каске, и спел одну из песен вместе с гитаристом коллектива Германом Осиповым "Албанцем".

Ранее "Звери" утверждали, что они против войны. Более того, отец Романа Билыка украинец, с 1989 по 1993 годы певец жил в Мариуполе, после чего некоторое время жил в Киеве.

То ли троллинг, то ли намек на месть Андрея Хливнюка его подписчики поддержали большим количеством «лайков» и комментариями.

«Какой прекрасный троллинг»,

«Андрей, я всегда любила вас и ваше творчество, а с началом войны это не просто любовь, это обожание, самый лучший»,

«Юмор уровень Украинец»,

«Тонко!»,

«Это топ»,

"Самый лучший!",

«Озверел наш Рома... Дел наделал... Земфира была права: нельзя с ним лететь самолетом одним... А я думала, что на небе всем места хватит... Передам ему горячее поздравление с Донбасса...» ,

"Ромочке гореть в аду".

Лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк является оператором ударных дронов и служит на Южном направлении.

Иногда Андрей Хлывнюк покидает передовую, чтобы выступить с благотворительными концертами. Он признался, что чувствует вину перед собратьями из-за отлучения.

Последние новости Украины:

Андрей Хлывнюк удивил заявлением, почему ему жалко россиян.

Лидер "Бумбокс" Хлывнюк не на шутку испугал украинцев, фото.

Андрей Хливнюк и группа "Бумбокс" за границей сообщили украинцам плохую новость.