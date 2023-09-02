Зірка «Жіночого кварталу» і гумористичного серіалу "Одного разу під Полтавою", українська акторка Ірина Сопонару відповіла на питання, щодо свого перебування в росії.

Ірина Сопонару була учасницею гумористичного проєкту категорії «18+» на російському телеканалі ТНТ «Не спать», нагадує Politeka.net.

Чи жалкує про це Сопонару відповіла в інтерв’ю Славі Дьоміну «Слава+».

«Зараз так, вважаю, що це помилка», - зізналася Сопонару.

Ірина Сопонару також розповіла, коли була востаннє в Росії:

«До 2014-го року».

Як з’ясувалось, російські друзі і знайомі Сопонару більше не пишуть і не телефонують».

«Ні. Ніхто. Мені все одно. Якби навіть писали, незнаю, про що нам би було говорити», - каже Сопонару.

У «хороших руських» Ірина Сопонару не вірить.

Каже, що їх для неї не існує. Часу, коли росіяни після завершення війни спробують знов «дружити», з Україною, мовляв, їх примушували підтримувати «СВО» Ірина Сопонару чекає з острахом.

«Я цього боюся. Я читаю всі новини, щоб не забути, щоб не дай бог в мене не виникло думки, що вони нормальні. Ні з ким не можна, бо ти їх пусти під стіл, то вони на стіл залізуть. Їх треба ізолювати від нас повністю і назавжди», - зізналася Ірина Сопонару.

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