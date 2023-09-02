Звезда «Женского квартала» и юмористического сериала "Однажды под Полтавой", украинская актриса Ирина Сопонару ответила на вопрос о своем пребывании в России.

Ирина Сопонару была участником юмористического проекта категории «18+» на российском телеканале ТНТ «Не спать», напоминает Politeka.net.

Сожалеет ли об этом Сопонару ответила в интервью Славе Демину «Слава+» .

"Сейчас да, считаю, что это ошибка", - призналась Сопонару.

Ирина Сопонару также рассказала, когда была в последний раз в России:

«До 2014 года».

Как выяснилось, российские друзья и знакомые Сопонару больше не пишут и не звонят по телефону».

"Нет. Никто. Мне все равно. Если бы даже писали, не знаю, о чем нам бы говорить», - говорит Сопонару.

В «хороших русских» Ирина Сопонару не верит.

Говорит, что их для нее нет. Времени, когда россияне после завершения войны попытаются снова «дружить», с Украиной, мол, их заставляли поддерживать «СВО», Ирина Сопонару ждет со страхом.

«Я этого боюсь. Я читаю все новости, чтобы не забыть, чтобы не дай бог, у меня не возникло мнения, что они нормальные. Ни с кем нельзя, потому что ты их пусти под стол, так они на стол залезут. Их нужно изолировать от нас полностью и навсегда», – призналась Ирина Сопонару.

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