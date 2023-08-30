Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздєва зізналася, як важко пройшла її ніч із дітьми. Справа в тому, що в ніч з 29 на 30 серпня, Росія знову здійснила атаку на територію України.

Цей інцидент став однією з найбільших атак по місту за останні кілька місяців. Українські знаменитості розповіли про свої переживання під час цього нічного обстрілу столиці. Ілона Гвоздєва ж поділилася непростими переживаннями.

Відомо, що українська система протиповітряної оборони (ППО) успішно впоралася з атакою, незважаючи на це, недостатньо було уникнути людських жертв та постраждалих унаслідок уламків, що падали на землю. Крім того, було зафіксовано пожежі у різних частинах міста. Ілона Гвоздєва показала, як їй довелося рятуватися з дітьми:

"Вибігали голі та босі в укриття. Щоб ви обос*алися там у своїй Гамляндії. Думала, що ранку вже не побачимо сьогодні. У такі моменти все життя проходить перед очима. Дякую ВСУ І ППО за життя. Було дуже голосно, діти досі досі не можуть отямитися" - зізналася Гвоздєва після важкої ночі.

Раніше Гвоздєва зізналася, що її хейтять у соцмережах, що її чоловік Іван Хом'ячук не на фронті. За словами танцівниці, у соцмережах її часто дошкуляють, що мовляв її чоловік не на фронті, а вдома з дітьми та сім'єю. Однак, у неї є проста і чітка відповідь на це.

"Ну, немає повістки. Коли вона прийде, вибачте, ну піде, як і всі інші, на всіх умовах. Ми не робимо жодних білих квитків, ми не робимо там якусь інвалідність йому", - розповіла Ілона Гвоздєва.

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