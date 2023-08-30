Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева призналась, как тяжело прошла ее ночь с детьми. Дело в том, что в ночь с 29 на 30 августа, рф снова осуществила атаку на территорию Украины.

Этот инцидент стал одной из наиболее значительных атак по городу за последние несколько месяцев. Украинские знаменитости рассказали о своих переживаниях во время этого ночного обстрела столицы. Илона Гвоздева же поделилась непростыми переживаниями.

Известно, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно справилась с атакой, несмотря на это, недостаточно было избежать человеческих жертв и пострадавших в результате обломков, падавших на землю. Кроме того, были зафиксированы пожары в различных частях города. Илона Гвоздева показала, как в этот момент ей пришлось спасаться с детьми:

"Выбегали голые и босые в укрытие. Чтобы вы обос*ались там в своей Гамляндии. Думала, что утра уже не увидим сегодня. В такие моменты вся жизнь проходит перед глазами. Благодарю ВСУ И ПВО за жизнь. Было очень громко, дети до сих пор не могут прийти в себя" - призналась Гвоздева после тяжелой ночи.

Ранее Гвоздева призналась, что ее хейтят в соцсетях, что ее муж Иван Хомячук не на фронте. По словам танцовщицы, в соцсетях ее часто донимают, что мол ее муж не на фронте, а дома с детьми и семьей. Однако, у нее ест простой и четки ответ на это.

"Ну, нет повестки. Когда она придет, извините, ну пойдет, как и все остальные, на всех условиях. Мы не делаем никакие белые там билеты, мы не делаем там какую-то инвалидность ему", - рассказала Илона Гвоздева.

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