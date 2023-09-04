Ігор Кондратюк розсварився з Оксаною Марченко, стало відомо коли і через що.

Конфлікт між Ігорем Кондратюком і Оксаною Марченко спалахнув ще на зйомках «Х-Фактор».

За словами Кондратюка, це сталося після травня 2014-го року.

«Я запитав керівників каналу одразу після окупації Криму: "А Оксана що, нічого не скаже?". Мені сказали, що "вона доросла дівчина" і "будемо стежити". Ми з нею трошки почубилися, бо вона почала мені доводити, мовляв, якийсь народ Криму і Донбасу може мати свою точку зору. Я не знаю таких народів. Я сказав їй, що, як на мене, не всі дружать з мізками"», - розповів Ігор Кондратюк в інтерв’ю «DW Українською».

Тоді Кондратюк не став гримати дверима і залишився на «Х-Фактор».

«У неї був контракт, у мене був контракт. Якби я розвернувся, встав і пішов, то взяли б когось із Москви, вам було б легше? Ні, мабуть», - каже сьогодні Ігор Кондратюк.

Додамо, раніше Ігор Кондратюк назвав Оксану Марченко зрадницею:

«Зрадниця до кінця свого життя, ганебна зрадниця. Жінка, яка в Україні мала колосальну кількість прихильників, прихильниць. Ну просто взяла та помножила себе на нуль в цьому сенсі".

Нагадаємо, у червні суд арештував ще одні активи Оксани Марченко на 740 мільйонів гривень.

Йдеться про акції дружини Віктора Медведчука в семи підприємствах нафтоперевалочного комплексу на Одещині. Вона володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур, повідомили в Офісі генпрокурора.

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Також повідомлялось, що Кондратюк жорстко прокоментував конфлікт із Козловським.

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