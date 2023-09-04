Игорь Кондратюк рассорился с Оксаной Марченко, стало известно когда и из-за чего.

Конфликт между Игорем Кондратюком и Оксаной Марченко разразился еще на съемках «Х-Фактор».

По словам Кондратюка, это произошло после мая 2014 года.

«Я спросил у руководителей канала сразу после оккупации Крыма: "А Оксана что, ничего не скажет?". Мне сказали, что "она взрослая девушка" и "будем следить". Мы с ней немного почубились, потому что она начала мне доказывать, мол, какой-то народ Крыма и Донбасса может иметь свою точку зрения. Я не знаю таких народов. Я сказал ей, что, как по мне, не все дружат с мозгами"», - рассказал Игорь Кондратюк в интервью «DW Українською».

Тогда Кондратюк не стал хлопать дверью и остался на Х-Фактор.

«У нее был контракт, у меня был контракт. Если бы я развернулся, встал и ушел, взяли бы кого-то из Москвы, вам было бы легче? Нет, наверное», – говорит сегодня Игорь Кондратюк.

Ранее Игорь Кондратюк назвал Оксану Марченко предательницей:

«Предательница до конца своей жизни, позорная предательница. Женщина, которая в Украине имела колоссальное количество поклонников, поклонниц. Ну, просто взяла и умножила себя на ноль в этом смысле".

Напомним, в июне суд арестовал еще одни активы Оксаны Марченко на 740 миллионов гривен.

Речь идет об акциях супруги Виктора Медведчука в семи предприятиях нефтеперевалочного комплекса в Одесской области. Она владела долями в этих компаниях из-за ряда оффшорных структур, сообщили в Офисе генпрокурора.

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