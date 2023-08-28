З початком повномасштабної війни Савелій приєднався до оборони України від російської агресії, зробивши відважний вибір служити своєму народу та Батьківщині.

У бойових діях на передовій загинув 21-річний мешканець Енергодара на ім'я Савелій Федан. Від самого початку війни, юнак став на захист України, демонструючи свою вірність та відданість. В місті він був відомий завдяки своєму видатному вокальному таланту та участі у популярному шоу "Х-фактор". Прагнення захищати свою Батьківщину від ворога супроводжувало хлопця все життя.

Про його смерть повідомив міський голова Дмитро Орлов Енергодара у Telegram.

Здібності Савелія проявилися вже з дитячих років, і він активно брав участь у різноманітних конкурсах, включаючи ті, що просували патріотичні цінності. Окрім цього, він волонтерив та надавав допомогу військовим. У віці 13 років він відвідав фронтові зони, що спонукало його приєднатися до армії. І вже в 16 років, Савелій вразив глядачів у шоу "Х-фактор".

Савелій виділявся не лише своїми талантами, але й яскравою особистістю з чесністю та глибоким патріотизмом до України. Він завжди вірив у майбутнє своєї країни та без коливань вирушив її захищати.

Свої наміри він почав втілювати з навчання в Запорізькому обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою "Захисник". По завершенні навчання в цьому ліцеї, Савелій продовжив свою освіту на факультеті підготовки спеціалістів Десантно-штурмових військ Одеської Військової академії.

З початком повномасштабної війни, Савелій приєднався до оборони України від російської агресії, вчинивши відважний вибір служити своєму народу та Батьківщині.

"Сумна звістка надійшла до нас сьогодні. У бою з окупантами, звільняючи нашу землю загинув дарувальник нашого музею, офіцер, командир - Савелій Федан. Хай Боги тебе зустрінуть у Вальгаллі..." - прокоментували загибель воїна.

Останні новини України:

Нагадаємо, де росіяни продовжують наступ і чи є у них успіх.

Також повідомлялось, що ЗСУ вибили росіян з дуже важливого населеного пункту.

Крім того, Politeka.net писала про важливий прорив ЗСУ на Півдні.



