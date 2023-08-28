С началом полномасштабной войны, Савелий присоединился к обороне Украины от российской агрессии, совершив отважный выбор служить своему народу и Родине.

В боевых действиях на передовой погиб 21-летний житель Энергодара по имени Савелий Федан. С самого начала войны юноша встал на защиту Украины, демонстрируя свою верность и преданность. В городе он был известен благодаря своему выдающемуся вокальному таланту и участию в популярном шоу "Х-фактор". Стремление защищать свою Родину от врага сопровождало парня всю жизнь.

О его смерти сообщил городской голова Дмитрий Орлов Энергодара в Telegram.

Способности Савелия проявились уже с детских лет, и он активно участвовал в различных конкурсах, включая продвигавшие патриотические ценности. Кроме того, он волонтерил и оказывал помощь военным. В возрасте 13 лет он посетил фронтовые зоны, что побудило его присоединиться к армии. И уже в 16 лет Савелий поразил зрителей в шоу "Х-фактор".

Савелий выделялся не только своими талантами, но и яркой личностью с честностью и глубоким патриотизмом к Украине. Он всегда верил в будущее своей страны и без колебаний отправился защищать Родину.

Свои намерения он начал воплощать с учебы в Запорожском областном лицее с усиленной военно-физической подготовкой "Защитник". После завершения учебы в этом лицее Савелий продолжил свое образование на факультете подготовки специалистов Десантно-штурмовых войск Одесской Военной академии.

С началом полномасштабной войны, Савелий присоединился к обороне Украины от российской агрессии, совершив отважный выбор служить своему народу и Родине.

"Грустная весть поступила сегодня. В бою с оккупантами, освобождая нашу землю погиб даритель нашего музея, офицер, командир - Савелий Федан. Пусть Боги тебя встретят в Вальгалле..." - прокомментировали гибель воина.

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