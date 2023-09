Артем Пивоваров , який став тренером у новому сезоні «Голос країни», поділився в першому ефірі своїм невеликим розчаруванням - він упустив учасника, якого хотів би собі в команду лише через одну помилку.

У 13-му сезоні шоу "Голос країни" на сцену вийшла Олександра Макаровська, яка вже десять років супроводжує вокально відому співачку Джамалу.

У рамках цього музичного змагання Олександра виконала композицію "As It Was" Гаррі Стайлса, що приємно вразило тренерів. Проте, натиснути червону кнопку в останній момент наважилися лише Юлія Саніна та Артем Пивоваров. Незважаючи на це, незважаючи на те, що співачка не одразу розгорнула своє крісло, Пивоваров все одно не встиг.

Артем Пивоваров зізнався, що натиснув кнопку надто пізно і таким чином втратив шанс обрати цю учасницю.

Таким чином, Олександра Макаровська стала автоматично членом команди Юлії Саніної, що викликало радісне захоплення у тренера, але засмутило Пивоварова. Тепер Юлія Саніна стала наставницею для двох відомих бек-вокалісток і вірить, що в її команді зібралися дуже талановиті учасники.

"Натиснув кнопку наприкінці. Просто відчував, що я маю зробити це наприкінці для повного ефекту. Але не встиг" - пояснив Пивоваров сумну помилку.

