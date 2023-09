Артем Пивоваров, ставший тренером в новом сезоне «Голос страны», поделился в первом эфире своим небольшим разочарованием - он упустил участника, которого хотел бы себе в команду только лишь из-за одной ошибки.

В 13-м сезоне шоу "Голос країни" на сцену вышла Александра Макаровская, которая уже десять лет сопровождает вокально известную певицу Джамалу.

В рамках этого музыкального соревнования Александра исполнила композицию "As It Was" Гарри Стайлса, что приятно поразило тренеров. Однако, нажать красную кнопку в последний момент решились лишь Юлия Санина и Артем Пивоваров. Несмотря на это, несмотря на то, что певица не сразу развернула свое кресло, Пивоваров все равно не успел.

Артем Пивоваров признался, что нажал кнопку слишком поздно и, таким образом, упустил шанс выбрать эту участницу.

Таким образом, Александра Макаровская стала автоматически членом команды Юлии Саниной, что вызвало радостное восхищение у тренера, но расстроило Пивоварова. Теперь Юлия Санина стала наставницей для уже двух известных бэк-вокалисток и верит, что в ее команде собрались очень талантливые участники.

"Нажал кнопку в конце. Просто чувствовал, что я должен сделать это в конце для полного эффекта. Но не успел" - обхяснил Пивоваров печальную ошибку.

