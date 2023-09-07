Проведений аналіз ситуації показує, що однією з причин зростання ціни є саме зростання попиту всередині країни.

У цьому осінньому сезоні в Україні передбачається підвищення цін на дуже популярний молочний продукт - вершкове масло, яке є сталим елементом українського столу. Експерти стверджують, що це подорожчання пов'язане зі збільшенням внутрішнього попиту на ринку.

Проведений аналіз ситуації показує, що однією з причин зростання ціни є саме збільшений попит всередині країни. Незважаючи на те, що виробництво масла в цьому році зросло, обсяги експорту перевищували лише в першому півріччі, і загалом річний обсяг експорту буде нижчим.

Більшість виробників наразі вважають експорт масла невигідним, за винятком можливостей продавати невеликі партії за високими цінами до Азербайджану, Молдови чи Казахстану.

За даними видання, варто очікувати подальшого підвищення ціни на вершкове масло в Україні восени. Проте, також не варто виключати можливість підвищення ціни на світових ринках цього продукту черех той же самий попит. У такому випадку, подорожчання може бути ще більшим.

Щодо актуальних цін, на даний момент вершкове масло в українських супермаркетах подорожчало. Наприклад, популярний бренд "Яготинське" продається за ціною у мережах "Сільпо" та "Novus" за 86.69 гривень, в АТБ ціна становить 79.90 гривень за 180 грамів.

Джерело: Інфагро.

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